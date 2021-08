Dérek Bittencourt

07/08/2021



A pandemia despertou em muitas pessoas a sensibilidade de ajudar ao próximo. Nas últimas semanas, ainda em meio ao caos provocado pela Covid, o frio castigou pessoas que estão em situação de rua, que já vinham sofrendo com os efeitos da crise sanitária. Assim, ajudar se tornou missão para associações e organizações da região, entre elas a LSPB (Liga São Paulo de Basketball) e a Assedec (Associação Educacional Esportiva e Cultural), que vêm agindo em prol de centenas de desabrigados de São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Por ora, já foram distribuídos para 1.500 pessoas mais de 1.000 cobertores, kits de inverno contendo sacos de dormir, luvas, meias e toucas, além de sopas, lanches e chocolate quente, 2.000 cestas básicas, 2.000 fardos de leite e 1.500 dúzias de ovos. “Tudo isso para amenizar o frio e a fome dessas pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade”, destacou o presidente da LSPB e da Assedec, Vladimir Pereira Silva.

“Com todos os campeonatos amadores suspensos por conta da pandemia, a Liga resolveu não ficar indiferente. Tem muita gente que perdeu o emprego, em situações financeira e emocional difíceis, e acabam mais esquecidas ainda. O que fiquei mais contente foi como a galera entrou de cabeça comigo, o pessoal do basquete, ajudando com doações. Só tenho a agradecer, me sinto muito realizado”, emendou o presidente.

Vladimir explica que conta com o cadastro de 300 famílias, que são atendidas mensalmente desde março. “Sempre tentamos trazer algo diferente e contamos com parceiros, como hortifrúti, para acrescentar às doações”, exaltou. Quem quiser ajudar essas ações da Liga e da Associação, basta enviar e-mail para contato@assedec.org.br ou contato@lspb.org.br, ou então ligar para o próprio organizador no número 97410 7701.