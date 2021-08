Bia Moço

O hospital de campanha de Ribeirão Pires, exclusivo para pacientes com Covid, terá o atendimento suspenso a partir de hoje devido à baixa demanda de internação. Segundo a Prefeitura, o último paciente deu entrada na unidade no dia 31 de julho e, desde então, a estrutura de retaguarda manteve, em média, duas pessoas nos leitos. O complexo, porém, não será desmontado.

A administração municipal informou que o hospital de campanha será mantido pelo menos até que a cidade demonstre total controle da pandemia. Por enquanto, a estrutura será usada caso haja sobrecarga das unidades de saúde, os pacientes poderão ser internados lá novamente.

“Tivemos média de dois pacientes internados na última semana, o que por hora não justifica a manutenção da unidade hospitalar. No entanto, manteremos a estrutura física para, em caso de uma terceira onda, estarmos preparados para dar todo o suporte necessário”, justificou o secretário de Saúde Audrei Rocha.

Conforme o chefe da pasta, as únicas duas pessoas que estavam internadas ontem no hospital de campanha foram transferidas para o complexo hospitalar da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, que está equipada com 16 leitos, sendo cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dez de enfermaria e um de isolamento.

Ontem, a cidade tinha, no total, cinco pessoas internadas em razão da Covid, sendo três em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e duas em leitos de enfermaria.

O hospital de campanha de Ribeirão Pires foi inaugurado dia 29 de abril de 2020. Com a alta da segunda onda da pandemia, em março deste ano, a cidade registrou colapso e 40 pessoas infectadas com o coronavírus morreram enquanto aguardavam vagas em leitos. Na época, o prefeito Clóvis Volpi (PL) recorreu ao governo do Estado para manter a unidade em funcionamento e conseguiu R$ 1,1 milhão por mês de recursos estaduais e federais.