Márcio engoliu Rede Lucy Montoro em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/08/2021 | 00:39



Nesta semana, esta coluna mostrou como o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, se aproximou do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), diante da mudança de relação de forças políticas em sua cidade. E o preço a se pagar sobre essa aliança é engolir alguns sapos. Márcio foi uma das figuras mais ativas na luta pela implantação da Rede Lucy Montoro em Diadema. A estrutura foi montada no segundo andar do Quarteirão da Saúde, mas nunca foi efetivada – e lá se vai quase uma década. Como deputado estadual, ele acreditou que tinha poderes maiores para fazer o Estado cumprir sua promessa com os diademenses. Em vão. Mais do que isso, Márcio foi testemunha do anúncio da Rede Lucy Montoro em São Bernardo. Precisou, inclusive, aplaudir o governador João Doria (PSDB), que apresentou a proposta para o município são-bernardense e deixou em outra prateleira a unidade diademense.

Mudança de rumo

O vereador Cabo Angelo (PV), de primeiro mandato em Diadema, foi considerado oposicionista pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Dentro do bloco governista, gerou muita crítica o fato de Angelo tecer questionamentos à gestão petista, apresentar denúncias contra o Parque do Paço e até mesmo votar em emendas propostas pela oposição real a Filippi. Embora eleito pelo partido do ex-prefeito Lauro Michels (PV), rival do petismo na cidade, Angelo era considerado da base de sustentação na Câmara.

Serenidade

Cabo Angelo evita polemizar a situação, contudo. Assegurou que desde o primeiro contato com o alto escalão do governo de Filippi deixou claro que não iria fazer vistas grossas para medidas que ele considerava erradas, que apoiaria sugestões que avaliasse certeiras da oposição. Também declarou que se o governo petista quiser tirá-lo da lista de vereadores situacionistas, seguirá com sua postura, sem fazer oposição por oposição.



Nomeação

O governo Filippi nomeou Robson de Carvalho como coordenador de políticas de cidadania e diversidades de Diadema. Robson tem 42 anos, com 14 deles como funcionário público. “Aceitei o convite na perspectiva de ser um articulador da participação popular. Agradeci a confiança prestada a mim e espero atender à perspectiva do prefeito José de Fiippi nesta importante missão de incluir a pauta LGBTI+ em nossa cidade”, disse.



Candidatura

Estimulados por figuras de São Bernardo, nomes de fora da política em Santo André têm avisado que serão candidatos a deputado estadual no ano que vem. Em toda atividade política, fazem questão de falar sobre a possibilidade de candidatura à Assembleia Legislativa, mesmo sem serem questionados a respeito.



Semana jurídica

A Câmara de Santo André, presidida por Pedrinho Botaro (PSDB), dá início na segunda feira à semana jurídica, com cerimônia de posse da procuradoria da mulher na casa. Haverá palestras e fóruns de debate sobre a participação feminina. As atividades acontecem virtualmente, com transmissão pelo canal no YouTube do Legislativo.



Manifesto

A Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), juntamente com outras 20 entidades da cidade, oficializou manifesto contra o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, aprovado pelo Congresso Nacional.



Estímulo

A recente fala do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) de que São Caetano deveria ter candidato a deputado federal agitou os bastidores políticos e fez alguns nomes se colocarem à disposição. O ex-vereador Carlos Humberto Seraphim (PL) e o líder do governo na casa, Gilberto Costa (Avante), foram lembrados como potenciais figuras nas urnas em 2022.