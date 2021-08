Roberto Bottacin vive

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/08/2021 | 00:01



Ele divulgou como ninguém Ribeirão Pires

Texto: Pedro Manoel Cordeiro

Contestador, folclórico, gozador, professor primário, contador, jogador de futebol profissional, escritor e político. Estes alguns dos adjetivos e de atribuições exercidas pelo irreverente munícipe ribeirão-pirense Roberto Bottacin.

O pedido da aposentadoria da mula Menina e o caso de candidatar-se a papa são histórias bastante conhecidas, tornando-o muito popular. Na área política foi candidato a vereador em 1958 pela UDN, diplomado como suplente e assumindo a cadeira com a desistência de Fausto Décimo, a vice-prefeito na eleição do ano de 1962 também pela UDN e a prefeito em 1966.

Autor de vários livros, inclusive sobre cidades do Grande ABC, um dos quais focalizando a imigração italiana regional. Nesses livros utiliza fotos marcantes.

- Na capa de Ribeirão Pires era Assim, uma foto de 1915 da Avenida Santo André doada por Mathilde Figueiredo David.

- Na capa de Ribeirão Pires sua História, a foto colorida da porta da Igreja do Pilar Velho.

- Na capa de Mauá... Sua História!, a foto de uma locomotiva fabricada entre 1860 e 1870 por John Fowler de bitola de 1,60 m, segundo descrição de Adalberto Dias Almeida, especializado em ferrovias.

Outro detalhe que chama atenção na biografia inédita de Roberto são as várias grafias utilizadas no seu próprio nome: Botacini, na maioria dos livros; Roberto Bottacin Moreira num dos livros sobre Ribeirão Pires (cidade); no livro sobre o Ribeirão Pires FC, Roberto Bottacin.



LIVROS

Onde Estará Hitler, Nazistas na América, A Fuga de Hitler, Hitler Não Morreu em Berlin, Perón, a Volta do Nazismo, Tijolinho e Zé Briquete, O Sacrifício de Nixon, Cem Anos de Colonização Italiana no ABC (em parceria com Maria Silene), O Nazismo Sobrevive ao III Riech, Ribeirão Pires... Sua História, Mauá... Sua História, Rio Grande... Sua História, Ribeirão Pires Era Assim e Sob a Luz de um Lampião Nasceu o Ribeirão.

Permanecem inéditos: Cidade Pequena Inferno Grande, Absolvição, Suzi, Confissões de uma Adolescente e Ferrovia e Desenvolvimento.



CONGRESSO DE HISTÓRIA

Roberto Bottacin marcou presença no I Congresso de História do Grande ABC, Santo André, 1990. Participou em três rodadas de debates: O Futebol no Campo da História, A Imigração Estrangeira e os Núcleos Coloniais: Memória e Herança e Retrato de Corpo e Alma: A Imagem e o Imaginário no ABC.

O escritor partiu aos 66 anos, deixando as filhas Carol e Carina. Recebeu homenagem póstuma com batismo do plenário da Câmara Municipal da Ribeirão Pires.

Jânio, em quatro edições

Texto: Milton Parron

Assim como no futebol e nas artes, a política também sempre mexeu com a emoção das pessoas, e no passado muito mais. Personagens como Getúlio Vargas, Adhemar de Barros, Leonel Brizola, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitscheck, entre outros, lotavam seus comícios em praça pública por multidões constituídas de pessoas que se identificavam muito mais como fãs que correligionárias. Tudo isso numa época em que a televisão mal engatinhava no Brasil – do rádio e da imprensa escrita é que dependia a popularização do político.

De um daqueles mitos é que o programa Memória se ocupará durante todo o mês de agosto. Serão quatro programas, tendo Jânio da Silva Quadros como personagem central.

Além de entrevistas, declarações polêmicas, campanhas diversas, também as músicas de sucesso e os acontecimentos esportivos e de caráter geral que foram destaque durante toda a era Jânio Quadros.

No primeiro programa, sua eleição para vereador em São Paulo em 1947, deputado estadual em 1950, prefeito da Capital em 1953 e governador em 1954.

De todos esses mandatos, só terminou o último, lembrando que neste mês de agosto, no dia 25, serão decorridos 60 anos da renúncia de Jânio ao cargo de presidente da República, um acontecimento traumático comparável ao impacto causado pelo suicídio de Getúlio Vargas em pleno exercício de seu mandato presidencial.



EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Jânio Quadros – I. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h, ou após o futebol, com reprise no domingo às 7h e durante madrugadas da semana.

Diário há meio século

Sábado, 7 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1607

São Caetano – Prefeito Oswaldo Samuel Massei inspeciona as obras de prolongamento da Avenida Presidente Kennedy.

Educação – Professor Paulo Teixeira de Camargo, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo, nomeado para o Conselho Estadual de Educação.

Rhodia na TV – Gazeta Canal 9 focaliza baile do Clube Atlético Rhodia, de Santo André.

Homenagem – Maçonaria presta ao engenheiro andreense Luiz Meira a sua última homenagem no Cemitério do Araçá.

Santos do Dia

- Caetano di Thiene (Itália, Vicenza, outubro de 1480 – Nápoles, 7-8-1547): fundador da Ordem dos Clérigos Regulares, padroeiro da cidade de São Caetano ‘do Sul’

- Sisto II e Companheiros

Municípios Brasileiros

- Aniversariam em 7 de agosto: Cipotânea (Minas Gerais); Conceição do Tocantins (Tocantins); Feliz Deserto (Alagoas); Koloré (Paraná); Laranjeiras (Sergipe); Painel (Santa Catarina); e Passo Fundo (Rio Grande do Sul).