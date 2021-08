Obituário - 7 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Afonso Folgati, 96. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Vasques Caravita, 91. Natural de São Pedro da União (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isaura Cavinatto Faria, 90. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irene Vincenzi dos Santos, 89. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Guaranésia (Minas Gerais).

Maria José Miglitichi, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jonatas da Silva, 87. Natural do Guarujá (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Militar reformado. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria dos Santos Oliveira, 79. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Aldo de Moraes, 79. Natural da Vila Velha (Espírito Santo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Deisa Manna, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rita de Cássia de Marque Belchior, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonil Moraes Andrade, 66. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Vilmar Stacciarini, 61. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Empresário. Dia 3. Memorial Phoenix.

Débora de Azevedo, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de José Bonifácio (São Paulo). Professora. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de José Bonifácio (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Maria Aguinelli Andreu, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Monumento, em São Paulo, Capital. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Natel Tavella Morassi, 82. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Natália de Siqueira Silva, 83. Natural de Pindamonhangaba (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco Rodrigues Gomes, 82. Natural de Santa Cruz do Piauí (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Dom Expedito Lores (Piauí).

José Gomes Neto, 78. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Antonia Bento Coutinho, 73. Natural de Eldorado (São Paulo). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Iderval Balduino Macedo, 72. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Carvalho Medeiros, 70. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria Ervania dos Santos, 70. Natural de Presidente Kubitschek (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José do Amaral, 61. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São João Batista, em São João da Boa Vista (São Paulo).

Maria Lopes de Oliveira Silva, 58. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Paula Pereira da Fonseca, 47. Natural de Diadema. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Thereza Andreucci Pires, 86. Natural de São Caetano. Residia na Vila Romana, em São Paulo. Dia 3. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Paloma Venessa Fermino Guimarães, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Quitéria da Conceição, 95. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Maria, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Ruth Cândido dos Reis, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Zeneide Saraiva Araújo, 74. Natural de Ipaumirim (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Carmo da Silva, 69. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

João Gonçalves Perregil, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Galvão. Dia 3. Cemitério Municipal de Didema.

Gilberto Ferraz, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Ananias Simão, 57. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 3, em Diadema. Jardim da Colina.

Rubem de Alencar de Luz, 56. Natural de Belém do Pará. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Therezinha de Jesus Rabello Mariano, 83. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Wilda Maria de Lima, 66. Natural de Iepê (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Natalina Felisberto, 83. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Ricardo Guzzo, 54. Natural de Santo André. Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São José.

Marcelino Mitsuaki Zagata, 43. Natural de Jaboti (Paraná). Residia na Vila Urupês, em Suzano (São Paulo). Dia 3, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião, em Suzano (São Paulo).