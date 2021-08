Shawn Mendes posta trecho de videoclipe com nova música

06/08/2021 | 17:43



Nesta sexta-feira, 6, Shawn Mendes postou um trecho de um videoclipe ao som de uma nova canção, que, segundo a legenda, se chama Summer of Love. O assunto "summer of Love is comming" já está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Durante a semana, o cantor canadense postou fotos na ilha Mallorca, na Espanha. E os fãs especularam que ele estaria gravando um novo trabalho.

No trecho que toca no vídeo, é possível ouvir o verso: "It was the summer of love, a delicate daydream and for a couple of months it felt like we were 18".

Em tradução livre: "Esse foi o verão do amor, um delicado devaneio e por alguns meses nos fez sentir como se tivéssemos 18".

O último trabalho lançado pelo artista de 22 anos foi o álbum Wonder, em dezembro de 2020.

A expectativa dos fãs é grande para o quinto álbum.

A postagem de Shawn Mendes com o trecho pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://twitter.com/ShawnMendes/status/1423689263896567810