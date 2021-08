Exposição sobre Anne Frank em S.Bernardo termina este sábado

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 17:29



Termina neste sábado (7), na Bibilioteca Machado de Assis, em São Bernardo, a exposição em comemoração ao 92º aniversário de Anne Frank, adolescente alemã que foi vítima do holocausto e deixou registrado em seu diário a rotina da família que tentava fugir do nazismo. Além de informações sobre sua vida, a mostra conta com um réplica do local onde Anne ficou escondida com sua família e do seu diário, que seria publicado no mundo todo após a sua morte.

Também estão expostos desenhos que foram enviados por moradores da cidade para homenagear a adolescente. O evento é promovido pela Anne Frank House, que desenvolve, há 40 anos, ações educativas focadas em promover reflexões sobre os perigos da discriminação, do racismo e antissemitismo. As visitas podem ser agendadas pelo telefone 2630-7192.