Ribeirão Pires promove mudança de sede da Biblioteca Municipal

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021



A SEJEL (Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo) da Prefeitura de Ribeirão Pires deu início à instalação da Biblioteca Municipal Olavo Bilac em nova sede. A ação visa garantir local adequado ao acervo – limpo, ventilado, e organizado, bem como garantir melhoria nas condições de trabalho dos servidores da unidade.

Todo acervo passou por triagem, realizada por profissional especializado (bibliotecária efetiva), seguindo o Plano Nacional do Livro e Leitura. O acervo generalista da Biblioteca Olavo Bilac está sendo realocado no mezanino do Pavilhão de Eventos do Parque Oriental – Milton Marinho de Moraes (Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse). A nova sede além de mais adequada, garante todas as exigências de acessibilidade e segurança – elevador, extintores e bombeiros civis.

O parque também já está sediando o Ponto de Leitura na Casa do Origami, com livros de leitura livre, voltados ao público infanto-juvenil, disponível a todos visitantes e moradores.

Todos os livros de conteúdo especializado em artes – dança, música, artes plásticas, teatro, literatura, poesia, entre outras linguagens, foi separado e será realocado na sede da Escola Municipal de Artes e Pinacoteca, criando mais um ponto de atendimento da Biblioteca Municipal Olavo Bilac na cidade.

“A descentralização do acervo da biblioteca é uma nova proposta feita pela gestão Clóvis Volpi. Além de proporcionar locais mais adequados para acomodação do acervo e qualidade de trabalho aos funcionários, a medida também aproxima os públicos e enriquece o estudo, como é o caso, da realocação do acervo especializado em diferentes linguagens artísticas à Escola Municipal de Artes”, explicou o secretário da SEJEL, Claurício Gonçalves Bento.

“O transporte dos livros foi feito de forma segura, com todo zelo, em uma força-tarefa entre os funcionários da secretaria. A nova proposta visa, principalmente, melhorar condições de trabalho e de atendimento ao público, já que a biblioteca municipal estava alocada de forma irregular na sede do Teatro Municipal Euclides Menato. O acervo e as estantes estavam em risco por conta de infiltrações no local, não havia espaço adequado, os funcionários estavam abandonados e sem condições de realizar um bom trabalho”, finalizou.