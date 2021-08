Com Grêmio x Flamengo, CBF define duelos das quartas de final

06/08/2021 | 15:41



A Diretoria de Competições da CBF realizou nesta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos das quartas de final, além de todo o chaveamento até a decisão, da Copa do Brasil. Com apenas clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vivos na disputa, os duelos sorteados foram Grêmio x Flamengo, Santos x Athletico-PR, Atlético-MG x Fluminense e São Paulo x Fortaleza.

Pouco depois da definição dos confrontos, foi realizado o sorteio para os mandos de campo. Flamengo, Santos, Atlético-MG e Fortaleza conquistaram a chance de serem o mandante de seus duelos na rodada de volta. Novos sorteios de mando serão feitos para as fases seguintes - semifinais e final.

De acordo com a tabela básica da competição, os jogos de ida estão previstos para os dias 24, 25 e 26 deste mês, com partidas de volta nos dias 31 (agosto), 1 e 2 de setembro. Sem potes ou direcionamento, qualquer confronto poderia ser sorteado.

O evento também definiu o chaveamento para a sequência da Copa do Brasil. As semifinais, por exemplo, serão chaveadas da seguinte forma: Santos ou Athletico-PR x Grêmio ou Flamengo e São Paulo ou Fortaleza x Atlético-MG ou Fluminense.

Dos oito times que chegaram às quartas de final, somente o Fortaleza está na competição desde o início. Outras seis equipes entraram na terceira fase por participarem da Copa Libertadores e o Athletico-PR por ter sido nono colocado do último Brasileirão.

Confira as quartas de final da Copa do Brasil:

RODADA DE IDA (24, 25 e 26/08)

Grêmio x Flamengo

Athletico-PR x Santos

Fluminense x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

RODADA DE VOLTA (31/08, 01 e 02/09)

Flamengo x Grêmio

Santos x Athletico-PR

Atlético-MG x Fluminense

Fortaleza x São Paulo