Eliandro destaca importância do Ramalhão se manter no G-4 da Série D

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 16:33



O Santo André realiza na tarde desta sexta-feira, na sede poliesportiva do clube, o último treino visando a partida deste sábado, contra a Inter de Limeira, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Integrante do G-4 desde o início da competição, o Ramalhão ocupa a vice-liderança do Grupo A-7, com 14 pontos, e o lateral-direito Eliandro destacou a importância de se manter na zona de classificação.

“Nossa equipe está fazendo um torneio regular e, com isso, evoluindo a cada dia. É importante se manter na parte de cima da tabela e incorporar o estilo de jogo da divisão. Temos que estar prontos para chegar ao mata-mata”, destacou o jogador andreense.

Responsável pelas bolas paradas e autor de jogadas que resultaram em gols fundamentais na campanha ramalhina até aqui, Eliandro elogiou o conjunto formado para a disputa da competição, que é majoritariamente composto por atletas formados no Santo André. “Estou feliz em contribuir com a equipe, ainda mais com participações em gols. Mas acredito que todos estão bem ativos em suas funções. Quando o coletivo se encaixa, o individual aparece”, concluiu.