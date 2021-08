Marcelinho é o décimo reforço do São Caetano para a Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 15:20



O São Caetano segue reforçando o elenco para a disputa da Copa Paulista, a partir de setembro. A diretoria oficializou a contratação do experiente meia Marcelinho, 31 anos, décimo atleta contratado para a competição. Revelado no Corinthians, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009, ele soma ainda passagens por Ituano (no qual foi campeão do Paulistão de 2014 e do Troféu do Interior de 2017), Ponte Preta, Mirassol, Taubaté e Karpat Lviv, da Ucrânia.

No Corinthians, inclusive, foi promovido para o elenco principal e fez parte do grupo que conquistou Campeonato Paulista e Copa do Brasil, ao lado de Ronaldo Fenômeno e companhia. Antes mesmo de se profissionalizar, desde a base, rotineiramente o meio-campista acabou se deparando com o Azulão na condição de adversário. Agora, porém, espera ter sucesso vestindo a camisa são-caetanense.

"Conheço bem a história do São Caetano e a importância dessa camisa em todo o cenário nacional. Joguei várias vezes contra o Azulão em diversas categorias e sempre enfrentei boas equipes. Agora estou feliz em poder fazer parte desse elenco em um momento de reestruturação do time", destacou Marcelinho.