Nova iluminação com geolocalização da Philips orienta clientes dentro de lojas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/08/2021 | 15:18



A Signify, detentora da marca Philips, anunciou nesta quinta-feira (5) o lançamento da sua nova linha de luminárias LED para o varejo. Batizado de SlimPerform, o produto se destaca por ser uma iluminação com geolocalização. Isto é, por meio da tecnologia de posicionamento Indoor Navigation, os clientes podem acessar a rede via aplicativo. Assim, ela vai auxiliá-lo em seu percurso dentro da loja e apontar a localização de produtos, além de oferecer campanhas exclusivas.

Na prática, a interação com o Indoor Navigation da Signify ocorre por meio das luminárias, que enviam um código exclusivo detectado pela câmera do dispositivo móvel. A posição dos produtos, por sua vez, é armazenada em um banco de dados na nuvem e fornece coordenadas de geolocalizações precisas por meio do aplicativo. Assim, o usuário pode se deslocar dentro da loja de maneira precisa.

Quando o assunto é iluminação, o produto oferece uma variedade de fluxos luminosos, eficácia de até 169 lm/W e sistema óptico. Essa combinação promete atingir maior uniformidade no projeto de acordo com a necessidade de cada aplicação, sem transições de luminância visíveis ou descontinuidade de cores. São quatro ópticas disponíveis: DA (duplo assimétrica), HRO (facho corredor), WB (facho aberto) e MB (facho médio).

“A redução dos custos no consumo de energia, graças a utilização do LED, é outro diferencial que a SlimPerform oferece para o negócio”, diz Sergio Costa, presidente da Signify Brasil. “A nova solução ainda possui sistema autônomo de emergência que atende aos requisitos da NBR-10898 para efeito de cumprimento às normas de combate a incêndio vigentes”, completa.

A iluminação com geolocalização da Philips é recomendada para supermercados, atacadistas, lojas de departamento, pet shops, home centers e até centros logísticos.