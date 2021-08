Via oficializa mudança de sede de São Caetano para São Paulo

Yara Ferraz



06/08/2021 | 14:40



A Via, companhia de capital aberto responsável pelas varejistas Casas Bahia e Ponto Frio e pelo e-commerce do Extra, confirmou a mudança de sede de São Caetano para São Paulo agora há pouco. Em assembleia realizada ontem, os acionistas aprovaram a mudança para a Avenida Rebouças, em Pinheiros, conforme fato relevante emitido.

O Diário já havia noticiado, no fim do último mês, que a empresa tinha iniciado a transferência de funcionários do administrativo de São Caetano para a Capital. Dos cerca de 4.000 colaboradores do setor, 800 já trabalham em escritório em Pinheiros, 1.100 continuam em São Caetano – realocados no prédio da TI (Tecnologia da Informação) – e 2.000 ainda se mantêm em home office.

Com a transferência para para São Paulo, São Caetano perde a sede anteriormente localizada no ponto em que a Casas Bahia abriu sua primeira unidade em 1957.

A região também perde uma das suas principais empresas de capital aberto, ou seja, listadas na bolsa de valores. Com isso, permanecem apenas a CVC com sede em Santo André, e a Tegma e Bombril em São Bernardo.