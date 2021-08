Ela está de volta! Sabrina Sato será Rainha de Bateria da Vila Isabel

06/08/2021 | 14:10



A musa do Carnaval está chegando! De acordo com o colunista Leo Dias, o posto de Rainha de Bateria da Vila Isabel está prestes a ser ocupado por Sabrina Sato. Ao que parece, Aline Riscado foi dispensada nesta sexta-feira, dia 6, e o anúncio da alteração será feito no dia 13 de agosto, na quadra da agremiação.

Vale lembrar que a apresentadora sempre mostrou um forte carinho pela Vila Isabel e foi, durante nove anos, Rainha de Bateria da escola. Ainda de acordo com o colunista, o evento para celebrar a volta da musa terá uma apresentação em homenagem a Martinho da Vila.

Legal, né?!