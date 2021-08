Em nota, Fux e Aras reconhecem importância de 'diálogo permanente'

06/08/2021 | 13:53



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmam em nota conjunta "reconhecer a importância do diálogo permanente entre as duas instituições".

Fux e Aras estiveram reunidos por cerca de 50 minutos nesta sexta-feira, 6, à convite do magistrado para tratar das relações entre o Judiciário e o Ministério Público.

O encontro acontece após escalada das tensões entre Executivo e Judiciário por ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ministros do Supremo, ao sistema eleitoral e ao voto eletrônico.