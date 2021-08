Equipe do 6º Baep conclui simulado em shopping de São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 13:35



Entre ontem e hoje, policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), de São Bernardo, realizaram uma simulação de ocorrência no Shopping Metrópole, no Centro da cidade. O objetivo da simulação foi proporcionar o treinamento e o preparo técnico das equipes, bem como aperfeiçoar o gerenciamento e condutas de profissionais das diversas áreas (segurança, saúde, trânsito e vídeo monitoramento).

A Polícia Militar adotou as cautelas necessárias de segurança no local, avisando todos os órgãos responsáveis e edifícios próximos, com sinalizações e isolamento da via pelo órgão de trânsito competente. Toda a simulação foi coordenada pelo Comandante do 6° BAEP, Major PM Bastos, que foi encerrada sem qualquer inconformidade ou risco à população.

O Comandante do CPA-M/6, Coronel PM Hélio PM, responsável pelas ações na região, ressaltou a importância desses treinamentos para a Polícia Militar e afirmou que a "simulação" prepara tecnicamente o profissional de segurança pública para um possível enfrentamento à qualquer ação criminosa de grande vulto ou complexidade.