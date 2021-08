Suspeito é preso após morte de Lisa Banes, de Garota Exemplar, por atropelamento

06/08/2021 | 13:11



Um homem foi preso suspeito de ser responsável pela morte da atriz Lisa Banes, que morreu no dia 14 de junho após ter sido atropelada em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o Daily Mail, ele foi acusado de não ceder a faixa de pedestres à atriz enquanto ela atravessa, além de ter deixado o local do acidente sem ter prestado socorro.

Brian Boyd, de 26 anos de idade, foi identificado pela polícia de Nova York através de um pôster de procurado. Testemunhas afirmam que o rapaz mora na mesma esquina onde ocorreu a colisão no dia 4 de junho. Ele teria passado no sinal vermelho do cruzamento, com sua motocicleta, e fugiu após derrubar a atriz.

Conhecida por seu trabalho em Garota Exemplar, Cocktail e A Cura, Lisa morreu dez dias depois de ser atropelada pela motocicleta. Ela teve uma lesão cerebral e não resistiu à gravidade do acidente.

Ela ainda fez parte da série Once Upon a Time, como você pode ver na foto acima, além das produções Eles, Borderline Talent e Nashville: No Ritmo da Fama. Lisa morava em Los Angeles e estava na cidade para compromissos profissionais. Ela iria encenar no espetáculo The Niceties, que seria transmitido online.