Gabi Lopes entrega affair com Anitta e MC Loma, mas lamenta: Com a Boca Rosa eu nunca fiquei

06/08/2021 | 13:11



Podem adicionar Gabi Lopes à longa lista de affairs de Anitta! A atriz falou sobre o assunto em um bate-papo com Gabi Prado no podcast da influenciadora, o PodDarPrado. Para completar, ela ainda entregou ter vivido um affair com outras de suas amigas, e falou sobre sua polêmica relação com o MC PK Delas.

Logo de cara, Lopes conta que não ficou apenas com a famosa cantora, mas com diversas de suas amigas - embora nunca tenha tido a oportunidade de ficar com Bianca Andrade:

- Já peguei a Anitta. Já peguei quase todas as minhas amigas. Com a Boca Rosa eu nunca fiquei.

Vale lembrar que Gabi Lopes esteve presente no reality show Ilhados com Beats, promovido pela Poderosa em fevereiro de 2021!

Em seguida, Prado questiona a amiga sobre os boatos de affair com MC Loma, mas acaba levando uma invertida da atriz, que expõe um romance da própria influenciadora:

- Você é uma ridícula, você já beijou também.

Por fim, Gabi Lopes ainda falou sobre os boatos de relacionamento com o polêmico funkeiro PK Delas. A artista espantou os rumores de que teria namorado com o rapaz, esclarecendo que os dois apenas viveram um breve affair, e ainda defendeu o cantor ao afirmar que ele é uma pessoa totalmente diferente do que os internautas podem imaginar:

- Ele é diferente na internet. Na vida real ele é mais quieto. A gente ficava, rolaram uns momentos. As pessoas falavam muito, lia muitos comentários falando de mim, mas, a partir do momento que a pessoa me tratava bem, eu encontrava de vez em quando, por que não ficar? Ele é uma pessoa legal. Isso é muito importante ressaltar. Eu conheci de verdade, fora dos vídeos, fora da internet, como Patrick.