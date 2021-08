Bahamas atualiza protocolos de testagem da covid-19; veja mudanças

Redação

O governo das Bahamas anunciou novos protocolos de segurança para viajantes que pretendem entrar no país. As regras devem ser cumpridas por todas as pessoas que solicitarem o Bahamas Travel Health Visa (Visto de Saúde de Viagem para as Bahamas), documento obrigatório para entrar no destino ou viajar entre as ilhas, a partir de 6 de agosto.

Abaixo, confira todos os protocolos de viagem atualizados e informações sobre turismo no destino.

Entrando nas Bahamas a partir de outros países

Todos os viajantes totalmente vacinados, bem como crianças de 2 a 11 anos, devem apresentar um teste covid-19 negativo (rápido de antígeno ou PCR) feito no máximo cinco dias antes da data de chegada.

Viajantes não vacinados com 12 anos ou mais devem obter um teste de PCR Covid-19 negativo feito no máximo cinco dias antes da data de chegada.

Crianças com menos de 2 anos estão isentas de quaisquer requisitos de testagem.

Viagens nas Bahamas a partir das ilhas

Veja as regras para trajetos a partir das seguintes ilhas: Nassau e Paradise Island, Grand Bahama, Bimini, Exuma, Abaco e North e South Eleuthera, incluindo Harbour Island.

Todas as pessoas totalmente vacinadas, bem como crianças de 2 a 11 anos, que desejam viajar nas Bahamas, deverão obter um teste covid-19 negativo (rápido de antígeno ou PCR), feito no máximo 5 dias antes da data da viagem.

Pessoas não vacinadas com 12 anos ou mais ainda devem obter um teste de PCR negativo feito no máximo cinco dias antes da data da viagem.

Crianças com menos de 2 anos estão isentas de testagem.

Passageiros de cruzeiros

Cruzeiristas que se originam e retornam às Bahamas ainda devem se inscrever para um Bahamas Travel Health Visa e seguir os novos requisitos de testagem para indivíduos vacinados e não vacinados.

As pessoas vacinadas devem apresentar um teste PCR negativo ou teste rápido de antígeno feito no máximo cincoo dias antes da data de chegada às Bahamas.

Não vacinados devem obter um teste PCR negativo feito no máximo cinco dias antes da data de chegada às Bahamas.

Todos os viajantes que entram nas Bahamas em cruzeiros com origem dos Estados Unidos estarão sujeitos aos requisitos de teste exigidos pela empresa de cruzeiros e aprovados pelo governo das Bahamas.

As empresas de cruzeiros podem ter requisitos diferentes para passageiros vacinados e não vacinados. Por essa razão, os viajantes devem verificar com as companhias os detalhes específicos.

Vacinação e documentação

No momento, o governo das Bahamas aceita apenas as vacinas AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield), Janssen (Johnson & Johnson), Moderna e Pfizer (BioNTech). Os visitantes que receberam imunizantes diferentes dos citadas acima devem seguir os mesmos protocolos das pessoas não vacinados.

Na chegada à imigração nas Bahamas, todos os viajantes devem apresentar: passaporte válido, visto de saúde impresso, teste de covid-19 negativo (PCR ou antígeno), bem como, se necessário, certificado internacional de vacina contra febre amarela. Aqueles que chegam a partir de países como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela devem ter um Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela emitido pelo menos 10 dias antes de chegar às Ilhas Bahamas. Quem permanecer por mais de 12 horas no Panamá ou em qualquer um dos países mencionados acima também precisa possuir o certificado.

O valor do Bahamas Travel Health Visa inclui seguro saúde com cobertura durante a estada do viajante e o teste de antígeno exigido no 5º dia para os não vacinados que permanecerem mais de 5 noites no país.

