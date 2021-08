Ribeirão Pires desmobiliza Hospital de Campanha no mesmo dia em que vacina moradores com mais 18 anos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021



Neste sábado, 7, o dia será histórico para a cidade de Ribeirão Pires. O município é o primeiro entre as sete cidades a imunizar os jovens com 18 anos ou mais e, oficialmente, o Hospital de Campanha da cidade será desmobilizado. “Tivemos média de dois pacientes internados na última semana, o que por hora não justifica a manutenção da Unidade Hospitalar. No entanto, manteremos a estrutura física para em caso de uma terceira onda, estarmos preparados para dar todo o suporte necessário”, justificou o Secretário de saúde, Audrei Rocha.

O Hospital de Campanha de Ribeirão Pires já não recebe pacientes desde o último dia 31 de julho, quando as duas pessoas que estavam internadas foram transferidas para o complexo hospitalar da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, que está equipada com 16 leitos, sendo cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 10 de enfermaria e um de isolamento.

Como boa notícia, à medida em que a imunização contra a Covid-19 na cidade foi avançando, o número de pacientes internados e óbitos foi caindo gradativamente. Hoje, Ribeirão Pires possui cinco pessoas internadas, sendo três em leitos de UTI e dois em leitos de enfermaria. Cerca de 92,5% (83.211) da população adulta já está vacinada com a primeira dose ou dose única e 31,5% (28.383) já estão com o esquema vacinal completo em duas doses.