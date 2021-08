Samantha Schmütz não aparece na imagem de divulgação de desfile em homenagem ao Paulo Gustavo

06/08/2021 | 12:11



Depois que Paulo Gustavo morreu, vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus, a escola de samba São Clemente revelou que no próximo desfile de carnaval apareceria homenageando o humorista.

E ao divulgarem a foto de divulgação do enredo na última quinta-feira, dia 5, dava para ver alguns amigos e familiares de Paulo Gustavo, mas o que acabou chamando a atenção foi a ausência de Samantha Schmütz na arte.

Os fãs, claro, rapidamente notaram a ausência da comediante e foram questionar a escola de samba pelo motivo e em seguida a agremiação emitiu uma nota explicando o que aconteceu.

A família pediu que na arte do enredo estivessem os amigos mais próximos do Paulo. Além deles, a família do ator. É claro que os artistas que não estão na arte, mas que atuaram junto dele no cinema, teatro e TV também serão convidados para desfilar.

Agora resta esperar por esse desfile para saber se eles vão ser mesmo convidados, né!?