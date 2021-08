Gabriel Medina se retrata nas redes sociais após polêmica sobre vacinação: Estou focado no campeonato mundial

06/08/2021 | 12:11



Parece que as polêmicas não param de chegar para Gabriel Medina. Em meio a uma briga pública com a família e uma recente discussão com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) por conta da esposa, Yasmin Brunet, o surfista acabou sendo criticado por internautas após ser impedido de participar de uma fase do Mundial de Surfe por ainda não ter se vacinado, e se referir a situação como uma sacanagem. Diante disso, o atleta acabou se retratando em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 6.

Como você acompanhou, Medina realizou uma live para falar sobre o assunto, e revelou que não poderia participar do evento por não estar vacinado e não ter tempo hábil para fazer a quarentena exigida:

- Eu não vou para Teahupoo [na Polinésia Francesa] porque eu não tomei a vacina, aí tem que fazer dez dias de quarentena. Não dá tempo de ir do México para lá, porque é uma seguida da outra. Vou ser obrigado a não ir, sacanagem.

Por conta disso, muitos internautas apontaram que o COB ofereceu a possibilidade de que todos os atletas que foram para as Olimpíadas se vacinassem, e passaram a especular que o surfista teria se negado a receber o imunizante contra a Covid-19,

Diante da situação, Medina publicou uma breve mensagem através dos Stories do Instagram explicando que não teria se recusado a tomar a vacina, e sim se atrapalhado na hora de administrar seu tempo para poder comparecer à vacinação:

Vacina salva vidas, galera! Foi um erro eu não ter conseguido encaixar a imunização na minha agenda de treinos para os desafios desse ano. Estou focado no campeonato mundial, mas em breve tomarei a minha. Enquanto isso, sigo tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos de segurança.

Eita! Será que essa história ainda vai dar o que falar?