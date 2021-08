Lady Gaga divulga música com Tony Bennett e Preta Gil lança single ao lado do filho

06/08/2021 | 12:10



Lady Gaga revelou que vai lançar um novo álbum, chamado Love For Sale, ao lado de Tony Bennett. A primeira canção deste novo trabalho é I Get A Kick Out Of You, que já está disponível nas plataformas digitais.

Nesta sexta-feira, dia 6, Preta Gil também anunciou o lançamento do single Meu Xodó, ao lado do filho, Fran. A música representa o renascimento da artista após um período de grandes perdas:

- Perdi minha vó, meu melhor amigo, e ainda vi o Brasil perder milhares de vidas. Eu estava muito triste, sem vontade de fazer nada e passei por um momento muito difícil. O Fran, me vendo desta forma, resolveu escrever uma música para mim, na tentativa de me trazer de volta, me dar alegria de viver, diz Preta.

A letra da canção já está disponível, mas o videoclipe chega às plataformas a partir das 12 horas desta sexta-feira.

Para a alegrias dos fãs de rock, depois de dez anos sem lançar novos trabalhos, a banda Guns N'Roses divulgou uma regravação da música Absurd.

Nando Reis invadiu o universo infantil e gravou uma faixa para a animação Mundo Bita. O videoclipe chegou às plataformas digitais às 10 horas

The Weeknd também lançou o videoclipe da canção Take My Breath.

Para finalizar a lista, Iggy Azalea divulgou a música Sex on the Beach, que faz parte do seu novo álbum The End of an Era, que deve ser lançado no dia 13 de agosto.