United Airlines exigirá que todos os funcionários sejam vacinados contra covid

06/08/2021 | 11:19



A United Airlines exigirá que todos os seus funcionários nos Estados Unidos recebam uma vacina contra a covid-19, a primeira grande aérea a emitir tal obrigação, à medida que os casos continuam a aumentar em grande parte do país devido à variante delta. O CEO, Scott Kirby, e o presidente da empresa, Brett Hart, disseram aos funcionários, nesta sexta-feira, que todos estão mais seguros quando todos são vacinados, de acordo com o The Wall Street Journal.

"Nos últimos 16 meses, Scott enviou dezenas de cartas de condolências aos familiares de funcionários da United que morreram devido à covid-19. Estamos determinados a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que outra família da United receba essa carta", afirmaram os executivos.

No início desta semana, a cidade de Nova York e a Tyson Foods também anunciaram que seus trabalhadores devem ser vacinados.

A Tyson Foods, sediada no Estado do Arkansas, disse que exigirá que todos os 120 mil de seus funcionários nos EUA sejam vacinados em um cronograma contínuo até 1º de novembro. Cerca de 56 mil dos funcionários já foram vacinados.

Amazon.com, Wells Fargo e BlackRock juntaram-se às empresas que adiaram seus planos de retornar ao trabalho pessoal em resposta ao aumento de casos de coronavírus causados pela variante Delta.

Além delas, o Goldman Sachs instituiu a determinação de que todos os funcionários relatem ao banco o status de vacinação.

A Cisco vai permitir que apenas pessoas imunizadas frequentem os escritórios. A Google também ordenou que somente trabalhadores vacinados podem entrar em suas instalações.

Na quinta-feira, a CNN demitiu três funcionários que foram à sede da empresa sem terem recebido a vacina.