Filho de Simone e Kaká Diniz ganha quadriciclo de 18 mil reais

06/08/2021 | 11:11



Os famosos sabem como surpreender na hora de presentear os filhos! Nas redes sociais, muitas celebridades já deixaram o público de boca aberta com a quantidade de brinquedos, roupas e acessórios que as crianças possuem. Simone, da dupla com Simaria, e o marido, por exemplo, decidiram surpreender o filho de sete anos de idade com um quadriciclo de 18 mil reais.

Henry já havia ganhado uma festinha com o tema Pokémon, mas os papais deram um baita upgrade no mimo que deixou o garoto super feliz.

Coisa boa a gente alegrar o coração de quem a gente ama! Parabéns, filhão, feliz aniversário, escreveu a cantora.