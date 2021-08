Eduardo Costa lança novo trabalho e revela: - Nada é mais perpetuo do que romantismo!

06/08/2021 | 11:10



Eduardo Costa adora estar na frente dos holofotes, seja lá porque lançou uma música ou por causa de seus relacionamentos e polêmicas. O novo trabalho do cantor, intitulado Fora da Lei, traduz muito o que ele realmente é.

E durante uma entrevista para Léo Dias, do Metrópoles, o artista contou que ele não precisa se apoiar no que está realmente em alta no mercado por conta de sua personalidade que faz com que ele seja um dos principais artistas do sertanejo.

- Não remo a favor da maré, remo a favor da minha verdade, não vou deixar de cantar música romântica porque o que faz sucesso no momento é o piseiro.

Além disso, Eduardo Costa assim como qualquer outro artista, sentiu o impacto da pandemia causada pelo novo coronavírus, e claro, acabou criando limites, inventou regras e revelou que ele é mais resistente ainda ao que todo mundo ouve.

- Sou a favor de músicas que se perpetuam com o tempo e nada é mais perpetuo do que romantismo.

Uau!