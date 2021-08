Fora da Ilha Record, Laura Keller fala mal de Pyong Lee: Soberbo e arrogante

06/08/2021 | 11:10



Ao que parece, as faíscas entre os participantes do reality Ilha Record continuam rolando mesmo após o fim das gravações. Na madrugada desta sexta-feira, dia 6, a DJ Laura Keller soltou o verbo sobre o polêmico colega de confinamento Pyong Lee. De acordo com a participante, o hipnólogo é soberbo e arrogante. Eita!

- Os discursos são soberbos, prepotentes e arrogantes. O Pyong é um cara que tem uma soberba muito grande, mas ele é um bom jogador [...] Ele é um cara extremamente teatral. Wolf Maia perdeu ele. Ele gosta de dedinhos, pedras, bocas. Eu falava: É macumba, Pyong.

Keller ainda relembrou de uma discussão que teve com o ex-BBB e contou que a cena foi cortada da primeira prova do programa.

- Por exemplo, para mim faria diferença [exibir na TV] o momento que eu falei com Pyong na primeira prova de equipe onde ele mandou bem na disputa e falou: Vai, Thomaz, dá um passo para frente antes mesmo de fazer a prova. Eu falei para ele largar de ser escroto porque já vi muita gente perder assim.