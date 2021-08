Dólar sobe à espera do Payroll e com riscos locais no foco

06/08/2021 | 09:43



O dólar à vista volta a subir na manhã desta sexta-feira. Parte das altas acompanha a tendência do dólar no exterior, diante do compasso de espera pelo relatório de emprego dos EUA de julho, o payroll, que sai às 9h30. O documento deve guiar os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (BC dos EUA). Outra parcela da demanda responde a preocupações com a inflação, risco fiscal e crise institucional, segundo operadores do mercado.

Mais cedo, o Governo do Estado do Paraná decretou situação de emergência hídrica por 90 dias em todo o Estado, com o objetivo de minimizar os impactos da falta de chuvas e garantir as condições mínimas de abastecimento da população. O decreto, assinado ontem pelo governador Ratinho Junior, consta no Diário Oficial do Paraná.

Às 9h21, o dólar à vista subia 0,53%, a R$ 5,2445. O dólar para setembro caía 0,13%, a R$ 5,2625, com ajustes ao fechamento anterior, bem acima do valor do dólar à vista.