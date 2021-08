Busca por smartphones 5G dispara no mercado brasileiro

Da Redação, com assessoria

A proximidade do leilão de 5G no Brasil vem movimentando o mercado de celulares desde quando o primeiro aparelho compatível com a tecnologia chegou ao Brasil, em julho de 2020. Um levantamento inédito do Buscapé aponta forte aumento na busca por smartphones 5G e queda nos preços. A procura cresceu 477% no primeiro semestre de 2021 em comparação ao segundo semestre do ano passado. A diferença também reflete no bolso. Em 2020 os dispositivos tinham preço a partir de R$ 1.799,10. Neste ano, já é possível encontrá-los a partir de R$ 1.531,37, uma diferença de 15%.

A relevância dos aparelhos 5G na categoria smartphones também saltou no semestre. Em 2020, quando surgiram os primeiros modelos no Brasil, a procura por esse tipo de aparelho representava apenas 1% do total de buscas por celulares em geral. No primeiro semestre deste ano, elas já representavam 8,7%.

Por sua vez, a quantidade de Alertas de Preços criados especificamente para smartphones 5G subiu 465%. Em maio deste ano, houve um pico na criação de notificações, somando mais de 10 mil. O serviço oferecido pelo Buscapé permite que o usuário defina qual preço gostaria de pagar em um produto. Caso esse valor seja atingido, o consumidor é avisado via e-mail ou o aplicativo.

Especialistas do Buscapé avaliam que a aceleração na busca por smartphones 5G pode ter sido causada pelo maior conhecimento da tecnologia e disponibilidade mais ampla de modelos. Somente no primeiro semestre de 2021, 12 novos smartphone foram incluídos na plataforma.

Smartphones 5G mais buscados

A busca por smartphones 5G mostra mudanças interessantes sobre o interesse do consumidor. O iPhone 12 Pro Max, por exemplo, estava em 5º lugar nas buscas em 2020 e agora lidera o ranking. A seguir, você vê os modelos mais visados em julho de 2021:

Modelo Menor Preço Maior Preço 1º iPhone 12 Pro Max (128 GB) R$ 7.628,72 R$ 9.799 2º Galaxy Note 20 Ultra 5G R$ 4.640,70 R$ 6.174,05 3º Moto G 5G Plus R$ 1.979,10 R$ 2.669,10 4º Galaxy S21 5G R$ 3.644,10 R$ 5.399,10 5º iPhone 12 Pro (128 GB) R$ 7.067,07 R$ 8.999,10 6º iPhone 12 (128 GB) R$ 5.481,52 R$ 6.799 7º Moto G100 R$ 2.699,10 R$ 3.999 8º Moto G 5G R$ 1.679,16 R$ 2.299 9º iPhone 12 (64 GB) R$ 5.197,07 R$ 6.499 10º Galaxy S21 Ultra 5G R$ 5.849,10 R$ 8.549,10

Especialistas do Buscapé reforçam que antes de realizar uma compra, é essencial comparar os diferentes modelos disponíveis no mercado e os preços praticados entre as lojas. No primeiro semestre de 2021, houve variação de até 166% entre o menor e o maior preço dos aparelhos 5G. Um exemplo é o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, que até o final de junho podia ser encontrado por valores entre R$ 5.849,10 e R$ 8.549,10 , uma diferença de 46%