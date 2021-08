Luísa Sonza reage após ser censurada pelo YouTube e publica vídeo em site pornográfico

06/08/2021 | 09:11



Luísa Sonza está indignada nas redes sociais! Na madrugada desta sexta-feira, dia 6, por meio de seu perfil no Twitter, a artista criticou o YouTube por censurar o lyric vídeo da canção Mulher do Ano.

Revoltada, ela escreveu sobre o assunto e afirmou que irá publicar o videoclipe no site de entretenimento adulto XVideos.

Acabaram de bloquear e censurar o lyric de Mulher do Ano no YouTube. Censura o Bolsonaro que só fala b***a ninguém faz. Vou subir essa p***a no XVideos até isso se resolver, escreveu.

Por enquanto, Luísa não deu mais detalhes sobre o assunto e até o momento desta publicação o YouTube não havia reativado o vídeo, que aparece como indisponível na plataforma.

No vídeo, Luísa surge ao lado de seu namorado, o cantor Vitão, em uma troca de beijos calientes! A cantora ainda aparece com um biquíni na parte de cima e usando um shorts curto. Os dois começam a se beijar dentro de um carro, na poltrona de trás do veículo.

A música faz parte do álbum Doce 22, lançado no dia 18 de julho.