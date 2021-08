Cerain Baker, filho do ator Tony Baker, morre aos 21 anos de idade

06/08/2021 | 09:11



Cerain Baker, filho do ator Tony Baker, morreu aos 21 anos de idade. Segundo a revista People, o jovem estava acompanhado de outras três pessoas em um veículo que colidiu com outros dois carros enquanto faziam uma corrida. O grave acidente ocorreu no dia 3 de agosto e fez com que um dos carros pegasse fogo. O veículo em que Cerain estava ficou destruído e sem a parte traseira.

Tony Baker falou sobre a morte do filho para a NBC:

Parece que não é real.