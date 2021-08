Morre a dubladora Christiane Louise, voz da personagem Margarida

06/08/2021 | 09:10



A dubladora Christiane Louise, voz da personagem Margarida, morreu aos 49 anos de idade. A notícia foi divulgada no perfil do Instagram do dublador Mario Tupinamba no dia 5 de agosto:

É com a alma sangrando que comunico a partida de Christiane Louise. Te amo para sempre, Zinha!

Ao longo da carreira, Christiane ainda dublou personagens como: Angie em O Espanta Tubarões, Tina Russo em O Show dos Looney Tunes e Miss Marvel em Os Vingadores: Os Super Heróis mais Poderosos da Terra.