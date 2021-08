Silvio Santos veta Rebeca Abravanel no SBT após filha deixar o Brasil com Alexandre Pato

06/08/2021 | 09:10



Desde sua volta aos estúdios do SBT após ficar meses afastado das gravações por conta da pandemia da Covid-19, Silvio Santos vem mostrando que continua sendo polêmico. E tem sobrado até mesmo para a sua família.

Segundo o colunista Leo Dias informou, durante uma gravação o Dono do Baú deu o que falar depois que apareceu no telão um comercial da Jequiti protagonizado por Rebeca Abravanel, a filha número três do apresentador. Ao ver as cenas, ele disparou:

- Quem mandou exibir isso?

Depois da pergunta, o silêncio pairou no ar, ainda de acordo com o jornalista. E Silvio compeltou:

- Não é mais para exibir nada da Rebeca, ela saiu do país com o marido, abandonou tudo e não dá mais satisfação de quando volta. Não quero mais esse comercial aqui, determinou com o microfone ligado, para todos entenderem.

Já Rebeca parece não estar abalada com a distância. Casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, os dois estão morando juntos em Orlando, nos Estados Unidos, uma vez que a apresentadora decidiu acompanhar o marido em seu novo desafio profissional no exterior. E ela aproveitou o tempo livre para interagir com os seus seguidores nas redes sociais contando como anda a vida.

De acordo com o site do próprio SBT, a apresentadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e respondeu sobre algumas curiosidades. Mas não foi só isso. Ela ainda foi surpreendida com uma mensagem do marido, que a pediu em casamento novamente:

Casa comigo mais mil vezes?, escreveu ele.

Ao que Rebeca respondeu:

Sim, sim, sim! Te amo, casaria com você todos os dias @pato. Melhor decisão da minha vida.