Viviane Araújo teme ser alvo de críticas por casamento em espaço para 300 pessoas

06/08/2021 | 09:10



Viviane Araújo está cuidando de tudo para o casamento com Guilherme Militão, que irá acontecer no dia 3 de setembro, uma sexta-feira!

De acordo com o jornal Extra, a atriz tem feito questão de entregar pessoalmente a maioria dos convites aos convidados.

A festa, que acontecerá meses depois da união do civil em maio deste ano, acontecerá em uma casa de eventos em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A publicação revela que o espaço conta com capacidade para até 300 pessoas, uma ampla área verde, dois salões com vista panorâmica, além de jardins, lagos, uma piscina com deck suspenso e até vestiários.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, Viviane não descarta exigir comprovantes de vacinação ou realizar testagens na entrada do evento. Apesar de estar confiante no controle da pandemia até a data, ela teria confidenciado a alguns amigos que teme ser alvo de críticas por causa da comemoração.