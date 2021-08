Conheça o novo jogo de realidade aumentada do Batman

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/08/2021 | 08:18



A DC lançou nesta quinta-feira (5) um jogo de realidade aumentada do Batman. Batizado de Experiência Bat-Tec do Batman, o título está disponível para Android e iOS e é indicado para crianças entre 6 e 12 anos. Na trama, os pequenos são convidados a se juntar à equipe de combate ao crime do super-herói, a Knightwatch, e devem impedir que Coringa, Senhor Frio, Charada e outros vilões ataquem a cidade.

A seguir, as funcionalidades do jogo de realidade aumentada do Batman:

Missões de realidade aumentada: por meio de RA, as crianças se tornam membros da equipe Knightwatch e mergulham nas missões de combate ao crime. O recurso oferece uma experiência 3D realista, que se baseia em conceitos de engenharia e design para dar vida ao Bat-Tech.

Minijogos: são experiências adicionais em que os usuários podem testar suas habilidades. Uma delas é Batarang, em que os jogadores se enfrentam, lutam contra o relógio e descobrem quantos alvos podem derrubar. Já em Grapnel Launcher, os pequenos devem correr e pular enquanto utilizam as habilidades do Batman para superar obstáculos.

Filtros faciais com RA: as crianças podem se transformar em Batman, Coringa, Batgirl e outros personagens icônicos de Gotham City ao usarem filtros do aplicativo. É possível salvar as fotos e compartilhar com os amigos e familiares.

Adesivos: os usuários podem decorar fotos com uma variedade de adesivos temáticos do Batman.

Conteúdo de vídeo: o aplicativo se conecta com o popular canal no YouTube DCKids. Uma nova série chamada “Laboratório de Ciências do Batman” será lançada nos próximos meses. A história irá explorar o uso da tecnologia do herói no mundo real.

O jogo de realidade aumentada do Batman também conta com uma série digital de quadrinhos lançada exclusivamente para o aplicativo. Chamada de Batman: Knightwatch, as crianças podem explorar como o recurso tecnológico foi criado. Também é possível acompanhar super-herói e equipe combatendo os vilões de Gotham City, após uma fuga massiva do Asilo Arkham.

A DC promete atualizar com frequência o aplicativo, trazendo uma variedade de missões jogos, filtros, adesivos, conteúdos de vídeo e quadrinhos ao jogo de realidade aumentada do Batman.