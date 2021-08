Ex-namorado de Bruna Biancardi fala sobre affair dela com Neymar Jr.: A gente tem bom gosto

06/08/2021 | 08:10



O suposto affair de Neymar Jr. e Bruna Biancardi segue dando o que falar na internet! Após os dois serem flagrados em clima de intimidade e até posarem juntinhos para clique no Instagram, o ex-namorado da influenciadora digital, Caíque Gama, com quem ela namorou por cinco anos, recebeu mensagens de vários internautas afirmando que o craque gosta de acompanhar a vida amorosa dele. Isso porque, além de estar com Biancardi, Neymar também anda curtindo as fotos da atual companheira do cantor, a cantora Flávia Gabê.

Menino Ney está com tua ex, curte várias fotos da sua atual, seu p**a molão!, disse um internauta.

Dando risada da situação, Caíque respondeu:

- Mano, parem de causar. A gente tem bom gosto, irmão. É isso! Fé! Tamo junto!

Em seguida, Caíque respondeu mensagem em um perfil de fofoca no Instagram, que falava sobre a relação dele e de Neymar. Os dois se conheceram por intermédio de Jade Seba, com quem Caíque se relacionou. O então casal esteve no primeiro encontro de Neymar e Bruna Marquezine, já que na época Jade era amiga dos dois e acabou fazendo a ponte entre o namoro.

Após a explicação, a publicação ainda questionou:

Será que o Caíque gosta de ter o mesmo gosto que o craque ou rola um ciúmes de vez em quando?

Caíque respondeu:

Ele que gosta do meu né, chegou atrasado bebê, paz gente por favor, deixa o povo ser feliz!