Produção industrial da Alemanha cai 1,3% em junho ante maio

06/08/2021 | 07:55



A produção industrial da Alemanha recuou 1,3% em junho ante maio, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pela agência nacional de estatísticas Destatis. A leitura ficou abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam alta de 0,5%. Na comparação com o mesmo mês de 2020, entretanto, houve alta de 5,1% na produção industrial alemã. A Destatis também revisou os dados referentes a maio. De acordo com a leitura definitiva, a produção industrial alemã caiu 0,8% naquele mês em relação a abril. A leitura preliminar havia apontado baixa de 0,3%.