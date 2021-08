8 destinos para celebrar o Dia Internacional da Cerveja

Redação

Comemorado hoje (6/8), o Dia Internacional da Cerveja é uma ótima oportunidade para conhecer destinos que têm tudo a ver com a bebida. A Booking.com, plataforma de reservas de acomodações, analisou recomendações de viajantes e selecionou oito das melhores cidades do mundo para quem gosta de tomar uma gelada. Confira!

8 destinos para comemorar o Dia Internacional da Cerveja

1. Ribeirão Preto (São Paulo)

Divulgação

Entre todas as cidades no planeta, Ribeirão Preto foi eleita a mais recomendada pelos brasileiros para degustar a bebida. O destino é um dos polos gastronômicos e cervejeiros do País, e ficou famoso pelo chope. É um lugar ideal para fazer um tour por várias cervejarias artesanais e conhecer as deliciosas produções locais.

Onde se hospedar: o Ibis Styles Ribeirao Preto Jardim Botânico permite uma imersão completa no mundo cervejeiro, já que é inteiro decorado com imagens e expressões relacionadas à cerveja, além de contar com um bar.

2. Petrópolis (Rio de Janeiro)

Divulgação

Em meados do século 19, em Petrópolis, foi fundada a primeira cervejaria do Brasil. Obrigatória para quem ama a bebida, a cidade oferece mais de 20 marcas locais e fábricas abertas à visitação, com tours para quem se interessa em conhecer todo o processo de produção. Além disso, há uma agenda de eventos com atrações durante o ano todo, incluindo a tradicional Bauernfest.

Onde se hospedar: a Pousada Pataca De Prata – Pousada De Época fica bem localizada e próxima a pontos de interesse para os cervejeiros. Sua arquitetura e decoração de época conecta os hóspedes ao passado de Petrópolis e pode embalar as celebrações do Dia Internacional de Cerveja.

3. Blumenau (Santa Catarina)

Divulgação

A cidade da Oktoberfest brasileira e do Festival Brasileiro da Cerveja também não poderia ficar de fora desta lista. Além de tudo, o destino recebeu, em 2017, o título de Capital Nacional da Cerveja. Na cidade, vale a pena conhecer as novidades de suas microcervejarias e fazer um roteiro pela Rota do Vale da Cerveja, que também abrange municípios vizinhos.

Onde se hospedar: os visitantes do Villa do Vale Boutique Hotel podem degustar rótulos de cerveja regionais no bar e restaurante Botic. Além disso, o hotel disponibiliza suítes com sauna e banheira de hidromassagem.

4. Campos do Jordão (São Paulo)

Famoso destino de inverno paulista, Campos do Jordão permite que os turistas realizem passeios guiados em uma fábrica de cerveja. Na cidade, também está localizado o Parque da Cerveja. O local ao ar livre pertence à marca Cerveja Campos do Jordão e oferece experiências variadas aos visitantes, como um tour para conhecer o processo de produção, piquenique cervejeiro e harmonização da bebida com charuto.

Onde se hospedar: assim como o Parque da Cerveja, o Hotel Boutique Quebra-Noz possui um visual integrado à natureza. O local oferece café da manhã regional, piscina aquecida de borda infinita, adega e spa.

5. Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Divulgação

A cidade do Rio de Janeiro também é uma das queridinhas para comemorar o Dia Internacional da Cerveja. Seja para beber uma latinha gelada na orla, apreciando a vista, ou degustar um rótulo artesanal mais encorpado, há opções para todos os gostos. Com centenas de marcas e bares especializados na bebida, a paixão nacional é muito bem servida na capital fluminense.

Onde se hospedar: com belas vistas do Leblon, o Janeiro Hotel oferece um simpático bar aos hóspedes, o Cedilha, com pratos brasileiros, petiscos e carta de drinques e vinhos. Um lugar perfeito para degustar uma gelada e apreciar as paisagens da Cidade Maravilhosa.

6. Belo Horizonte (Minas Gerais)

Divulgação

Belo Horizonte também não foi esquecida pelos amantes de uma boa cerveja. Conhecida como “Capital Nacional dos Botecos”, a cidade contra com um Centro boêmio e repleto de lugares legais para degustar diversos tipos de rótulos. Além disso, o destino já foi contemplado internacionalmente em um concurso de cervejas, com a medalha de ouro da Wäls Brut em uma edição do World Beer Cup.

Onde se hospedar: o Ramada Encore by Wyndham Belo Horizonte Virginia Luxemburgo, além de possuir um bar e piscina ao ar livre, tem ótima localização para quem quer conhecer a vida noturna da cidade.

7. Munique (Alemanha)

Divulgação

A produção de cerveja está enraizada na cultura alemã, e Munique é uma cidade dinâmica repleta de bares tradicionais bávaros, como o famoso Hofbräuhaus, fundado em 1589. Nos últimos anos, várias cervejarias artesanais foram inauguradas, oferecendo certa concorrência às marcas tradicionais e refletindo as exigências de moradores locais, inclusive por produtos orgânicos.

Onde se hospedar: o Bavaria Boutique Hotel conta com um bar elegante e um pátio tranquilo ao ar livre, perfeito para relaxar enquanto degusta uma cerveja com um belo colarinho.

8. Bruxelas (Bélgica)

Divulgação

A história de produção de cerveja na Bélgica remonta ao século 7 e engloba uma variedade de métodos exclusivos, como as cervejas trapistas (produzidas em mosteiros). Bruxelas é uma capital extremamente dedicada à bebida e famosa pela variedade de opções, especialmente as ales, com destaque para os sabores maltados e frutados. Para saborear as melhores bebidas de Bruxelas, é possível participar de um dos inúmeros passeios premiados e aprender mais em tours de degustação.

Onde se hospedar: o Hotel Brouwerij Het Anker é imperdível para apaixonados celebrar o Dia Internacional da Cerveja. Ele fica localizado em uma cervejaria do século 15, a uma curta caminhada da charmosíssima Grote Markt, além de contar com uma brasserie autêntica e um terraço.

