Fora da Olimpíada por doping, Tandara diz que 'trabalha em sua defesa'

06/08/2021 | 04:05



Cortada da Olimpíada a poucas horas da semifinal do vôlei feminino, a oposta Tandara se manifestou de forma rápida em suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, pelo horário brasileiro. Em comunicado de sua assessoria de imprensa, a jogadora da seleção brasileira de vôlei disse que trabalha em sua defesa, após ser flagrado em exame antidoping.

"A atleta Tandara Caixeta está trabalhando em sua defesa e só se manifestará após a conclusão do caso. Agradecemos o carinho de todos vocês!", informou a atleta, em seu perfil no Instagram. A jogadora vai voltar ao Brasil ainda nesta sexta-feira, em horário não divulgado.

O caso de doping surpreendeu ao ser divulgado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) ainda na noite de quinta. Sem entrar em detalhes, o comunicado disse que a entidade foi notificada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) sobre a "suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem pela atleta Tandara Caixeta".

O COB não revelou nem mesmo a substância proibida que teria sido detectada no exame realizado pela brasileira. Segundo a entidade, o teste foi realizado antes da Olimpíada, no dia 7 de julho. Os Jogos começaram no dia 23 do mesmo mês.

Quando fez o exame, Tandara não disputava nenhuma competição. Ela apenas participava dos treinos de preparação da seleção para a Olimpíada, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema. O COB também não informou se já foi analisada a amostra B, geralmente utilizada como contraprova em casos positivos de doping.

Em nota, a CBV lamentou o teste positivo. "A CBV lamenta que a atleta, campeã olímpica e uma das principais referências da equipe brasileira, atravesse este momento, e aguarda os resultados dos trâmites processuais, cujo conteúdo é de caráter particular da atleta e confidencial."

A punição, ainda provisória, não acarretará nenhuma sanção à seleção na Olimpíada. As equipes só são punidas nos esportes coletivos quando ao menos três atletas são pegos no antidoping. Além disso, o teste foi feito antes do início dos Jogos Olímpicos.

Sem Tandara, o técnico José Roberto Guimarães vai ter trabalho para escalar a seleção para o duro duelo contra a Coreia do Sul, pela semifinal. A partida está marcada para as 9 horas da manhã desta sexta-feira, pelo horário brasileiro.