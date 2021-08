Câmara de S.Bernardo repudia texto de Collor

Raphael Rocha



06/08/2021 | 01:30



Ex-presidente da República e senador por Alagoas, Fernando Collor (Pros) enviou para a Câmara de São Bernardo uma cartilha de como tem de ser o trabalho de um vereador. Denominado A Função do Vereador, o material foi distribuído aos 28 parlamentares são-bernardenses, fato que revoltou a casa. Tanto que foi aprovada moção de repúdio a Collor. “Em momento de pandemia, gastar o que gastou num material desses, um recorte e cola da Constituição Federal. Deveria ter aprendido o que deve fazer um senador em momento de pandemia, e não aprovar o fundão da vergonha, de R$ 6 bilhões. Este é um tapa na cara da sociedade brasileira”, disparou Julinho Fuzari (DEM). O parlamentar Fran Silva (PSD) também usou a tribuna para repudiar a postura do senador.

Propaganda

Foi espalhado nas ruas de Santo André e Mauá material com críticas ao deputado federal Alex Manente (Cidadania) e a votação dele com relação ao fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões – o reajuste da quantia englobou o debate da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e Alex diz que esse dispositivo legal foi que impediu que ele fosse contrário formalmente ao fundão. Na propaganda, conhecida como ‘lambe-lambe’, a foto de Alex é acompanhada dos dizeres: “Vergonha. Deputado Alex Manente votou sim nos R$ 6 bilhões de dinheiro público para campanha eleitoral”. O material não traz assinatura, portanto, difícil mapear o autor.

Veto – 1

Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB), em reunião da bancada de sustentação, pediu que a casa votasse projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho no município, proposta do vereador licenciado e secretário de Cidadania e Pessoa com Deficiência, Pery Cartola (PSDB), conhecedor ativista da causa animal. O bloco reagiu e avisou que não iria analisar o texto. Na casa há figuras ligadas a eventos esportivos da cidade, cujo espetáculo pirotécnico é tradição – em especial no futebol de várzea.

Veto – 2

Diante da reação da base, Pery pediu a Morando que ele pudesse conversar com os vereadores sobre o assunto. Ouviu um sonoro ‘não’, com recomendação de que apenas o prefeito fala com os parlamentares. O clima tenso envolveu até mesmo o vereador Julinho Fuzari (DEM), que disse ter proposta semelhante em trâmite no Legislativo. O bloco governista mais uma vez foi contrário à articulação.

Frase – 1

Ex-prefeiturável de Rio Grande da Serra e hoje secretário em Hortolândia, Carlos Augusto César, o Cafu, teceu sua opinião sobre o rompimento entre o prefeito rio-grandense Claudinho da Geladeira (PSDB) e sua vice, Penha Fumagalli (PTB) – com quem Cafu foi casado. A frase, em tom enigmático, cita sobre o futuro político do município.

Frase – 2

“A ingratidão é a característica de uma pessoa que não sabe reconhecer o bem que foi feito a ela, não reconhece a ajuda que lhe foi prestada. A ingratidão é uma atitude egoísta, feita por uma pessoa soberba e arrogante em sua maioria. O ingrato está pronto para receber um favor imerecido, mas não está disposto retribuir com a gratidão. Apenas faça e nunca espere o retorno. Se ele vier, agradeça. Se não vier, agradeça também. Porque aquele que mais precisa ver e saber, pode ter certeza, está vendo e sabendo. No amanhã sempre haverá a lei do retorno e você só precisa ter fé e confiar.”

Encontro

Em suas andanças por Brasília, o ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD), de São Caetano, se encontrou ontem com o senador Alexandre Luiz Giordano (PSL). Giordano foi quem herdou a vaga de Major Olimpio (PSL), morto em março vítima da Covid-19.