Planejamento e hub de inovação

Maria do Carmo Romeiro

pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da USCS (Universidade Municipal de São Caetano)



06/08/2021 | 07:27



Vivemos momento de mudanças aceleradas. Esse processo não decorre desses dois últimos anos de pandemia, iniciados em 2020. Vem há pelo menos quatro décadas. A crise do novo coronavírus intensificou algumas das transformações.

A educação tem sido impactada por uma sociedade cada vez mais em rede, digitalizada, que tem necessidade de trabalhar de modo colaborativo e se vê diante de intenso debate sobre os valores éticos e sociais. Para a educação superior, em particular, há novos desafios, como: a – diversificação de seu portfólio de produtos e serviços educacionais e de responsabilidade social, construída em ambiente de ‘coopeticão’ (colaboração integrando competidores); b – orientação do modelo econômico das instituições de ensino superior apoiada em agregação de valor aos seus diferentes stakeholders, por meio de novos produtos e serviços educacionais, de responsabilidade social das instituições e inovação social; c – o atendimento ao crescimento da educação continuada, agregando os que já passaram por uma formação superior e que querem aprender novos conhecimentos; os que precisam aprender; os que ainda têm que aprender; e os que amam aprender; d – atendimento à expectativa da sociedade, que vê, como em nenhum outro momento, a universidade como fator determinante do desenvolvimento. A existência desses e outros desafios pressiona as instituições de ensino superior no sentido da intensificação de geração de inovação, impulsionada pela rapidez do avanço do conhecimento técnico e tecnológico.

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) concluiu em 2019 seu planejamento estratégico de desenvolvimento 2030. Construído por metodologia prospectiva, a instituição identificou as forças motrizes de mudanças como a alteração demográfica; o surgimento e a expansão de novas formas de comunicação; as transformações na base produtiva e das profissões; a intensificação da economia digital e da informação; a digitalização da educação, com o maior uso da educação a distância e dos modelos híbridos; as mudanças no processo de ensino e aprendizagem, com a introdução de técnicas mais interativas e disruptivas, tais como as metodologias ativas, nas quais os alunos participam das aulas de maneira mais autônoma, empreendedora, crítica e criativa; a internacionalização da educação superior. Tudo isso já estava posto antes da pandemia.

Neste contexto, o tema da relação entre universidade e empresas vem sendo estudado com bastante atenção desde as últimas décadas do século XX. O crescente interesse pelo assunto resulta, sobretudo, do fato de que a inovação e o desenvolvimento tecnológico têm sido considerados como elementos centrais da competitividade das nações, regiões e empresas. A inovação e o desenvolvimento tecnológico, por sua vez, estão intimamente ligados aos recursos e esforços despendidos em pesquisa básica, pesquisa aplicada e estímulo ao empreendedorismo.

Os gastos da inovação e sua efetivação em negócios no mercado costumam ser elevados para todos. Por isso, a importância da aproximação entre empresas e universidades. Entretanto, na trajetória brasileira, um dos problemas reside justamente no grande descasamento entre universidades e mercado. Ambos trabalham com linguagens, culturas e timings muito distintos. Ou seja, é muito baixo o grau de integração entre universidades e mercado.

A USCS estrutura um hub de inovação. O hub procurará reduzir este distanciamento, a começar por sua constituição, que já integra a universidade com a Biosphere, parceria privada que junta as empresas ED6 Consultoria Educacional, Ozonean Aceleradora e a fintech xpory.com. O hub será instalado em espaço destinado à convivência da comunidade de inovação, com a incubação e aceleração de startups, bem como sua integração com o ecossistema de inovação regional, nacional e internacional, no campus Conceição da USCS. O hub procurará atrair investidores, criar conexões diversas com empresas grandes, médias e pequenas, dinamizando o surgimento de demandas de base tecnológica.

O hub terá quatro vértices – a saúde (healthtechs), a indústria criativa (adtechs), a indústria 4.0 e o segmento multimercado – contemplando as áreas de conhecimento da USCS. Projeta-se a plena ocupação, em cinco anos, com 150 posições de startups. Dadas as especificidades do hub, buscaremos apresentá-lo em maiores detalhes nos próximos artigos.

A integração de iniciativas semelhantes implementadas por outras instituições de relevância regional e o hub USCS Biosphere têm potencial para contribuir para a competitividade regional.