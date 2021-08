Vereadores dão aval à lista pública por espera em creche

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 01:23



Em Rio Grande da Serra, os vereadores aprovaram, por unanimidade, projeto de lei que obriga a Prefeitura a tornar pública a lista de espera por vagas em creche no município. O texto avalizado agora depende da sanção do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB).

A proposta foi feita pelos vereadores Claudinho Monteiro (PTC) e Agnaldo Almeida (PL). Segundo os parlamentares, a ideia é dar transparência a um problema que costuma ser explorado politicamente – aliados do governo tentam furar a fila pela influência.

“Esse projeto serve para evitar fraude do fura-fila com relação à educação infantil. Quem estiver no cargo público precisa zelar pela transparência. O projeto foi aprovado de forma unânime e espero que prefeito sancione, transformando o projeto em lei o mais breve possível, para que o cidadão tenha acesso à informação”, considerou Claudinho Monteiro.

O número mais recente de crianças à espera em vaga em creche em Rio Grande foi relatado no ano passado pelo Diário. À época, o governo do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) informou que 30 alunos aguardavam por espaços nas unidades educacionais – esse dado pode aumentar, uma vez que a pandemia de Covid-19 trouxe impactos na economia e deve fazer crescer a demanda por serviços públicos na área da educação.