Da Redação



06/08/2021 | 00:01



Ribeirão Pires foi a única cidade do Grande ABC contemplada com recursos do governo do Estado destinados a cidades turísticas. Ontem, em cerimônia realizada em Serra Negra, no Interior, o governador João Doria (PSDB) anunciou o repasse recorde de R$ 202,2 milhões para 70 estâncias turísticas do Estado. Ribeirão Pires ficará com R$ 2.833.471,08.

O repasse será consumado depois de o município apresentar projeto que tenha como foco melhoria de infraestrutura do turismo. A proposta precisa ser aprovada e licitada para que a cidade comece a receber o valor separado pelo Estado.

“Vamos concentrar nossa atenção presente e, principalmente, no futuro. E o futuro está no turismo. Esse investimento que está aqui vai retornar em viajantes, consumidores, alegria, esperança, felicidade, geração de renda e oportunidades para todas essas cidades”, afirmou o governador.

O valor de R$ 202,2 milhões destinados ao turismo é o maior concedido nos últimos cinco anos. “Muita coisa mudou na nossa vida com a pandemia e ao longo dela, mas em algumas nós reforçamos nossas convicções. E o turismo será fundamental para a retomada econômica de São Paulo e para a geração de emprego e renda. São Paulo tem tudo e é para todos”, acrescentou o vice-governador Rodrigo Garcia.

Na solenidade, a Secretaria de Turismo e Viagens lançou duas novas iniciativas para fomentar o setor. A primeira é convênio com o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para capacitar empreendedores do turismo de ecoaventura em mais de 200 municípios. O segundo é o lançamento do projeto de Turismo Náutico, dividido em duas iniciativas: uma cartilha que detalha as estruturas que podem ser implantadas em rios, represas e cidades litorâneas, e um passo a passo disponível no portal de melhores práticas no turismo (www.melhorespraticasturismo.com.br).