Mauá começa a vacinar na Praça 22 de Novembro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 20:39



Em Mauá, a vacinação para pessoas de 20 anos ou mais começou nesta quinta-feira (5). E, para facilitar o processo e dar mais opções à população, a Prefeitura disponibilizou novo ponto em que os munícipes podem receber sua dose do imunizante. Além das 23 UBS, agora os moradores de Mauá podem receber a vacina, também, em tenda armada na Praça 22 de Novembro, na região central da cidade.

A influencer Bianca Ribeiro, 20 anos, esteve no local para receber sua primeira dose do imunizante. “Uma amiga viu a publicação no Instagram da Prefeitura e me avisou que Mauá tinha antecipado a vacinação para minha idade. Aí eu vim aqui porque é mais perto da minha casa”, disse a jovem.

Somente na primeira hora de atendimento no local, 112 pessoas foram vacinadas. A tenda sanitária de vacinação fica localizada no calçadão da Praça 22 de Novembro, próxima ao ponto de táxi. Dessa forma, foi encerrada a vacinação que ocorria dentro do Terminal Central.

A localização da tenda sanitária e seu horário de atendimento visa beneficiar, principalmente, trabalhadores e transeuntes que passam pelo centro da cidade. O ponto de vacinação na Praça 22 de Novembro funciona das 17h às 20h.

Para se vacinar, o pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) é obrigatório, pois agiliza o atendimento. Somente serão imunizados moradores de Mauá e que apresentem o comprovante de residência em nome do próprio morador, do pai ou da mãe, ou em nome do marido ou da esposa (com cópia da certidão de casamento para comprovar). Todos devem apresentar CPF e documento com foto (CNH ou RG).