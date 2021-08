Obituário - 6 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/08/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Anatole Epov, 94. Natural de Buri (São Paulo). Residia no Centro de Sarapuí (São Paulo). Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Alfredo Leme do Prado, 94. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gioconda Marino Lucci, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Pensionista. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Perciliana Luiza de Castro, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Funcionária pública aposentada. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esther Lourdes de Camargo Vasco, 90. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cândida Marina Marcatti Silvestre, 88. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Itapira (São Paulo).

Therezinha Ribeiro de Andrade, 84. Natural de Óleo (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leopoldina Rigueiro Alonso Guerra, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Luiza Laura da Silva, 82. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio dos Santos, 81. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Lopes Mendes, 80. Natural de Portugal. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Marlene Martins, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Tereza Josefa da Conceição Bezerra, 75. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Pereira da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ivam Felix Tarrao, 62. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Comerciante. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilmar Stacciarini, 61. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Empresário. Dia 2. Memorial Phoenix.

Manoel Leomar da Silva, 59. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria de Jesus Sá Teles Santos, 55. Natural de Boquira (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alfredo do Nascimento, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Empresário. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabiane Aparecida da Silva, 36. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Balconista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Souza Oliveira, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Supervisor. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Nayr Campanelli, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2, em Diadema. Cemitério Chora Menino, bairro Santana, em São Paulo, Capital.

Olinda Tosi Lopes, 94. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Regina Fiorani de Lima, 91. Natural de Taiaçu (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Wanda Romano Nogueira, 91. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Nicolina Antonieta Marmo Crechibene, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Othone Monteiro da Mota, 88. Natural de Serrita (Pernambuco). Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Malheiros dos Santos, 84. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

João Donati Filho, 80. Natural de Chavantes (São Paulo); Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Geraldo Luiz dos Santos, 83. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.

Natalina de Jesus Silva, 77. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Eva da Cruz Patrão, 71. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Abelar Pereira da Silva, 70. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Sheila Ferreira da Silva, 53. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Valdir José Sanches Junior, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Dimas Antonio Menabo, 77. Natural de Itu (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Itu (São Paulo).



D I A D E M A

Angelina Soares Batista, 83. Natural de Assis (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Gabriel Alves dos Santos, 77. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Memorial Planalto.

Joana Edith Ribeiro, 73. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Concórdia. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Valda Rosa da Conceição, 72. Natural de Francisco Santos (Piauí). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Marta Maria dos Santos Steinmeier, 71. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Edvaldo Pedro do Nascimento, 70. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

José Lima Souza, 65. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2 Cemitério Municipal.

Agnaldo Ferreira Lima, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Rita de Cássia Pereira Dutra, 54. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Niluva Vicente Lima, 43. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Jardim da Colina.

Gilmar Soares da Silva, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Suellen Raquel Francisco, 24. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Euripa Coimbra Araujo, 92. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 2, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ester Leite de Oliveira, 71. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia na Vila Rosal, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

José Nilson Santana Silva, 51. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Engenheiro. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Muquém do São Francisco (Bahia).