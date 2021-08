Rony e Luiz Adriano treinam e viram opção para Abel Ferreira no Palmeiras

05/08/2021 | 18:50



A volta do ataque titular do Palmeiras está cada vez mais próxima. Nesta quinta-feira, em intenso treino de duas horas na Academia de Futebol, na Barra Funda, Rony e Luiz Adriano participaram de toda a atividade e se tornam opções para o técnico Abel Ferreira. Sábado o time receber o Fortaleza, pelo Brasileirão.

A dupla está em fase avançada de transição física, assim como o volante Danilo Barbosa. Rony se recupera de lesão na coxa, enquanto Luiz Adriano estava com um edema no joelho. Eles correm contra o tempo para serem reforços nas quartas da Copa Libertadores diante do São Paulo.

No sábado, o Palmeiras hospeda o Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão, num bom teste antes dos clássicos. Abel pode até usar seus atacantes para dar ritmo de jogo. A decisão sairá no trabalho desta sexta-feira.

Ambos vêm de longo período de inatividade. Por isso ainda não voltaram a atuar. Precisam de recondicionamento físico e recebem atenção especial para não voltarem a sentir desconfortos. Rony completa um mês fora dos gramados justamente no sábado.

Já Luiz Adriano está há quase 40 dias fora. Esteve à disposição contra o Internacional, não saiu da reserva e pode, enfim, voltar aos gramados após frustrada negociação com o Grêmio no período em que tratava a lesão. Torcedores do tricolor gaúcho reprovaram a contratação pelo passado colorado do centroavante. Borja virou o plano B.

O Palmeiras viu sua série de sete vitórias seguidas no Brasileirão chegar ao fim com empate sem gols diante do São Paulo. O resultado diminuiu a vantagem na liderança sobre o Atlético-MG para somente um ponto. A ordem é somar os três pontos contra o complicado time do Fortaleza para chegar na frente no confronto com os mineiros, no outro fim de semana.