Mauá prorroga cartão merenda até dezembro

05/08/2021



Mesmo com a autorização da retomada das aulas presenciais nas escolas municipais, desde 27 de julho, a Prefeitura de Mauá anunciou que irá manter o vale-merenda e o kit de complementação alimentar aos alunos das creches até dezembro deste ano. A decisão, que vai beneficiar cerca de 18 mil estudantes, foi tomada uma vez que o retorno dos alunos ainda não é obrigatório e as salas de aula não estão com capacidade máxima.

A atual gestão reajustou o valor do cartão merenda em 33% em relação a 2020. Passou de R$ 60 para R$ 80. A distribuição do kit de alimentação destinado a alunos de até três anos, que estudam nas creches municipais, também será mantida pelo mesmo período.

Os itens são adquiridos e distribuídos pela Secretaria de Segurança Alimentar, que faz a análise das necessidades nutricionais dos quase 3 mil estudantes para elaborar dieta balanceada, inclusive para aqueles que precisam de itens alimentícios diferentes como, por exemplo, intolerantes à lactose. Os recursos para adquirir produtos de qualidade como leite em pó, derivados lácteos e sucos de frutas são provenientes do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escola).