EUA mantêm restrições a viagens e considera exigir vacina contra covid

05/08/2021 | 16:13



A secretária da imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, 5, que os Estados Unidos irão manter as restrições em viagens internacionais neste momento, dada a preocupação com a variante delta do coronavírus. Segundo a porta-voz, exigir as vacinas contra a covid-19 por viajantes de outros países está sob "forte" consideração, mas nada foi decidido até o momento.

"Nossos grupos estão trabalhando para desenvolver um plano de viagem seguro", disse Psaki. De acordo com a porta-voz, o objetivo é que as políticas para viajantes estejam prontas até o momento em que viagens internacionais sejam seguras. Não há previsão, portanto, de quando uma mudança pode ocorrer.