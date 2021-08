Guarda Civil Municipal ganha reforço de mais 2 viaturas e 16 bicicletas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 16:08



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Rio Grande da Serra foi reforçada com mais duas viaturas e dezesseis bicicletas nesta quinta-feira (5). A entrega foi oficializada em evento em frente a Prefeitura Municipal, com a presença do Prefeito, Claudinho da Geladeira, vereadores, secretários municipais e integrantes da GCM.

Os automóveis – um Ford Fiesta e um Volkswagem Voyage – foram emprestados pelo Município de São Bernardo do Campo. Já as bicicletas, foram doadas pela cidade de São Caetano do Sul.

“Agradeço muito ao Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e seu vice, Marcelo Lima, por essa grande contribuição com nossa cidade. Essas viaturas serão importantes para o crescimento da nossa GCM e a consequente melhoria de nossa segurança pública municipal.”, disse o Prefeito Claudinho da Geladeira.

O administrador também agradeceu o Prefeito de São Caetano, Tite Campanella, pelas bicletas doadas ao munícpio que " serão de grande utilidade no patrulhamento da cidade, principalmente em áreas de difícil acesso para as viaturas”, complementou.