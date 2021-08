Kate Bosworth anuncia separação de Michael Polish: Nosso amor nunca terá fim

05/08/2021 | 16:10



Chegou ao fim o casamento da atriz Kate Bosworth e do cineasta Michael Polish. Os dois se conheceram em 2011, durante as gravações do longa Big Sur, e se casaram em 2013.

A notícia foi confirmada por Kate em seu Instagram através de uma longa reflexão, acompanhada de um clique em preto e branco, que você confere à esquerda da montagem acima, no qual aparece beijando o agora ex-marido:

O começo é muitas vezes a melhor parte do amor. Fogos de artifício, ímãs, rebelião - a atração. Inerentemente, tememos um fim. Tememos perder o que temos porque conseguimos o que queríamos. Para ser anexado à expectativa do resultado. O grande desconhecido. E se escolhermos não temer, mas, em vez disso, amar? Se aquele último lampejo mais delicado e vulnerável da chama se tornasse outro tipo de fornalha inteiramente? Nossos corações estão cheios, pois nunca estivemos tão apaixonados e profundamente gratos uns pelos outros como nesta decisão de nos separarmos. Juntos, nos últimos dez anos, Michael e eu escolhemos o amor, todas as vezes. Estamos de mãos dadas com tanta força hoje quanto entrelaçamos os dedos no dia do nosso casamento. Nossos olhos se olham mais profundamente, com mais coragem agora. No processo de desapego, passamos a reconhecer que nosso amor nunca terá fim. A conexão não desaparece simplesmente. Sabemos que as ligações das quatro da manhã estão chegando. Acreditamos que as histórias de amor mais épicas são aquelas que transcendem as expectativas. O que acontece quando chegamos ao fim de algo e percebemos... Que estamos apenas no começo? Isto é amor. E vamos beber isso.